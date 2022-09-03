Вашингтон, 3 сентября, 2022, 04:52 — ИА Регнум. Заявления американских правозащитников о якобы нарушениях международного гуманитарного права со стороны российских военнослужащих в ходе специальной военной операции по денацификации и демилитаризации территории б. УССР являются клеветой, заявили в посольстве России в США.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Решительно отвергаем эту клевету, цель которой — дискредитировать российских военнослужащих, защищающих жителей Донбасса от развязанного Киевом геноцида. Наша страна неукоснительно соблюдает положения Женевских конвенций 1949 г.», — подчеркнули в российской дипмиссии.

Отмечается, что Россия создает все необходимые условия для беженцев, чьи дома были разрушены обстрелами киевских террористов. Также для материальной помощи пострадавшим выделили уже более 6,5 млрд рублей из российского бюджета. Еще 10,5 млрд рублей выделено на ежемесячную помощь.

В посольстве указали, что заявления правозащитников о том, что соотечественники, проживающие на освобожденных территориях бывш. УССР, якобы подписывают «фейковые показания» о зверствах киевских карателей также являются дезинформацией. По мнению дипломатов, киевский режим боится, что международное сообщество узнает правду о совершенных бандеровцами злодеяниях.