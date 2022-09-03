Энергодар, Украина, 3 сентября, 2022, 04:37 — ИА Регнум. Попытка ВСУ высадить десант с быстроходных лодок в районе Энергодара сорвана. Об этом 3 сентября рассказал журналистам член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Федя Кузнецов Энергодар

«Киевский режим задействовал несколько десятков катеров с боевиками для высадки в Запорожской области по трем направлениям: Васильевка, Днепрорудное и Энергодар», — уточнил Рогов.

По словам Рогова, никакого логического объяснения действиям киевских боевиков нет. Такая операция, по мнению Рогова, больше напоминала имитацию бурной деятельности накануне заседания так называемой группы «Рамштайн», созданной странами Запада для оказания военной помощи киевскому режиму.

«Попытка выдвижения нескольких десятков быстроходных лодок с вооруженными людьми на них была сорвана», — указал Рогов.

Стоит отметить, что это уже не первая попытка высадки киевских диверсантов возле Энергодара. В предыдущий раз боевики попытались высадиться в Энергодаре со стороны Каховского водохранилища накануне прибытия миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Атаки были отбиты силами Росгвардии при поддержке военных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» были подняты после получения информации о том, что ВСУ направили в сторону города Энергодар Запорожской области не менее 20 лодок с десантом.