Посёлок городского типа Нижний Бестях, Якутия, , 04:31 — REGNUM В Хангаласском районе Якутии 3 сентября сошли с рельсов 15 пустых вагонов грузового состава. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Букса грузового вагона Pomogala.ru

пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии «В 76 километрах от населённого пункта Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района, на территории Хангаласского района, в трёх километрах от станции Кердем, произошёл сход 15 пустых вагонов грузового поезда».

Отмечается, что грузовой поезд, в состав которого входили 53 порожних вагона, следовал по маршруту Нижний Бестях — Алдан (Амуро-Якутская железнодорожная магистраль). В результате аварии был повреждён железнодорожный путь на протяжении 300 метров. В локомотивную бригаду входили два человека, они не пострадали.

Авария привела к задержке пассажирского поезда из Благовещенска (Амурская область) в посёлок Нижний Бестях (Якутия). Пассажиры будут доставлены к месту назначения автобусами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области восемь железнодорожных вагонов сошли с рельсов.

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