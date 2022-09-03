Берлин, 3 сентября, 2022, 04:23 — ИА Регнум. Пони по кличке Долли, которая принадлежала главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, погибла в результате нападения волка. Об этом сообщила газета Bild.

Василий Иванов ИА REGNUM Волк

Хищник атаковал питомца всего в ста метрах от дома семьи чиновницы, который находится в городе Бургдорф (немецкая федеральная земля Нижняя Саксония). Тело пони обнаружил супруг главы ЕК — Хайко фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен с детства увлекается верховой ездой. Отмечается, что гибель Долли очень расстроила чиновницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа в зоопарке города Аккра в Гане лев напал и убил мужчину, который проник в вольер с животным.