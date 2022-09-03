Кассель, Германия, , 04:21 — REGNUM Как минимум восемь полицейских пострадали при столкновениях во время акции протеста против поставок вооружения киевскому режиму в немецком городе Кассель. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба управления полиции Северного Гессена.

Кассель (сс) Nikanos

Уточняется, что в акции протеста, которая состоялась возле предприятия оборонной промышленности, приняли участие около 200 человек. Организатором мероприятия выступил антимилитаристский альянс Rheinmetall entwaffnen, который принципиально выступает против поставок вооружения немецкими производителями.

Изначально акция носила мирный характер, но затем протестующие попытались проникнуть на территорию оборонного предприятия и набрасываться на останавливающих их сотрудников полиции. Полицейские применили против агрессивных демонстрантов баллончики с перцовым газом и дубинки.

В результате беспорядков восемь полицейских получили лёгкие ранения. Двое демонстрантов были арестованы, против них были заведены уголовные дела за сопротивление полицейским (участник акции пытался отобрать дубинку), и за нарушение запрета на маскировку на митингах.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акции протеста в Неаполе, где безработные жгли квитанции за жилищно-коммунальные услуги, пытаясь обратить таким образом внимание властей на несоразмерный рост тарифов.

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