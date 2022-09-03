Нью-Йорк, США, 3 сентября, 2022, 04:15 — ИА Регнум. Пользователи соцсетей обратили внимание, что даже критики оказались весьма сдержанны в оценках сериала Amazon «Властелин колец: Кольца власти». Их оценки были опубликована 3 сентября на портале Metacritic.

Цитата из т/с «Властелин колец: Кольца Власти» реж. Уэйн Йип, Хуан Антонио Байона, Шарлотта Брандстром. 2022. США Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца Власти»

Рядовые пользователи Metacritic оценили дорогостоящий сериал Amazon всего в 2 балла из 10 возможных. Что касается критиков, которые традиционно не ставят чересчур низкие оценки подобным масштабным проектам, то даже они не проявили особых восторгов, дав «Кольцам власти» всего 71 балл (из 100). На момент написания этой новости свои отзывы на Metacritic оставили 37 экспертов.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что онлайн-кинотеатр Amazon Prime ввёл 72-часовой мораторий на публикацию обзоров на своём сайте. Некоторые пользователи предположили, что таким образом компания решила избежать ситуации с массовым появлением негативных отзывов на шоу «Властелин колец: Кольца власти» после его премьеры.