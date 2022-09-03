Буэнос-Айрес, , 04:14 — REGNUM Фернандо Сабаг Монтиель, совершивший нападение с пистолетом на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, отказался на допросе давать показания, передает телеканал Cinco Noticias.

Кристина Фернандес де Киршнер (сс)Presidencia de la Nación Argentina

Сообщается, что судья и прокурор, принимающие участие в расследовании этого уголовного дела, прибыли в отделение полиции, где находился задержанный. Они собирались провести допрос, однако Монтиель отказался давать показания.

Напомним, по факту нападения на Киршнер возбудили уголовное дело о покушении на убийство с отягчающими обстоятельствами. Обвиняемому по этой статье грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 1 сентября 35-летний уроженец Бразилии совершил попытку нападения на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер возле ее дома. Он наставил на нее пистолет, однако оружие дало осечку и не выстрелило. Нападавшего задержали.

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