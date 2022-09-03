Петропавловск-Камчатский, 3 сентября, 2022, 04:03 — ИА Регнум. На площадке Всероссийского молодежного форума «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке запустили федеральный проект Народного фронта «Экологическая инспекция».

Пресс-служба форума «Экосистема Пресс-конференция Народного фронта

«В соответствии с поручением президента мы занимаемся развитием института общественного экологического контроля. В 2020 году для подготовки общественных экологических инспекторов была запущена экошкола Народного фронта, куда за 2 года поступило более 3600 заявок», — рассказала журналистам советник руководителя Исполкома Народного фронта, Руководитель проекта Народного фронта «Экологическая инспекция» Янина Букреева.

Опыт взаимодействия Народного Фронта с людьми, которые хотят участвовать в общественном экологическом контроле, говорит о том, что для эффективной и слаженной работы большое значение имеет не только оказание содействия в подготовке, но и организационная, методическая, информационная поддержка уже после получения статуса общественного инспектора по охране окружающей среды.

«Народный фронт имеет региональные отделения в каждом субъекте, они станут основой для создания общественных инспекций. Мы готовы помочь общественным инспекторам наладить системную работу в регионе на основе единых алгоритмов и актуальной региональной повестки. На первом этапе общественные инспекции появятся в Свердловской, Самарской, Тульской, Иркутской областях, Краснодарском крае, Красноярском крае, Камчатском крае и Республике Башкортостан» — отметил заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, член Центрального штаба Народного Фронта, Александр Коган.

В рамках проекта «Экологическая инспекция» совместно с новой образовательной платформой Сбера EDUTORIA был обновлен курс «Подготовки общественных экологических инспекторов». Он размещен на специализированной образовательной онлайн-платформе. Пройти подготовку можно бесплатно и в удобном режиме, оставив заявку на обучение.

«Институт общественных экологических инспекторов — это важная часть гражданского общества, его развитие поддерживается Президентом, поэтому мы с удовольствием внесли свой вклад в его формирование и откликнулись на предложение помочь Народному Фронту в разработке нового курса для подготовки будущих общественных экоинспекторов и размещении его на нашей новой образовательной платформе», — рассказала директор Центра индустрии образования Сбербанка Наталья Журавлева.

На форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между Народным Фронтом и Советом Московской городской общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», которое поможет общественным экологическим инспекторам в их важной работе. Экологических инспекторов обеспечат квадрокоптерами, спектрометрами для проверки качества воды, дозиметрами, газоанализаторами, тепловизорами и другим необходимым оборудованием.

«Народный Фронт собрал наиболее активных и неравнодушных людей нашей страны. Мы постараемся обеспечить их знаниями и технологиями для успешного решения экологических проблем в наших регионах», — отметил председатель Совета Московской городской общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Элмурод Расулмухамедов.

Проект «Экологическая инспекция» также поддержала Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

«Задача общественных инспекций — оперативно реагировать на происшествия в области экологии, выявлять, фиксировать нарушения природоохранного законодательства и информировать об этом надзорные органы. Уверена, что они станут нашими надежными помощниками», — отметила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.