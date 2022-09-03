Берлин, , 03:58 — REGNUM Актуальность темы экономии и заполнения газовых хранилищ вновь возросла после остановки газопровода «Северный поток». Об этом 2 сентября заявил глава Федеральное сетевое агентство ФРГ Клаус Мюллер в своём Twitter.

Северный поток Официальный сайт ПАО «Газпром»

По словам Мюллера, в свете решения российской стороны не пропускать газ через «Северный поток», стали важны темы строительства терминалов для СПГ, заполнение газовых хранилищ, и необходимости жёсткой экономии.

Как пояснил Мюллер, Германия «хорошо подготовлена» и находится в значительно лучшем положении, чем несколько месяцев назад, и сейчас всё зависит от каждого.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению специалистов компании Siemens Energy, заключение «Газпрома» не может служить технической причиной для прекращения эксплуатации газопровода «Северный поток».

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