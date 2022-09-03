Берлин, 3 сентября, 2022, 03:58 — ИА Регнум. Актуальность темы экономии и заполнения газовых хранилищ вновь возросла после остановки газопровода «Северный поток». Об этом 2 сентября заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в своём Twitter.

Официальный сайт ПАО «Газпром» «Северный поток»

По словам Мюллера, в свете решения российской стороны не пропускать газ через «Северный поток» стали важны темы строительства терминалов для СПГ, заполнения газовых хранилищ и необходимости жёсткой экономии.

Как пояснил Мюллер, Германия «хорошо подготовлена» и находится в значительно лучшем положении, чем несколько месяцев назад, и сейчас всё зависит от каждого.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению специалистов компании Siemens Energy, заключение Газпрома не может служить технической причиной для прекращения эксплуатации газопровода «Северный поток».