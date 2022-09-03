Вашингтон, 3 сентября, 2022, 03:58 — ИА Регнум. Соединенные Штаты решили возобновить полеты конвертопланов CV-22 Osprey после приостановки их эксплуатации из-за серии инцидентов. Об этом сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.

CV-22B Osprey

Утверждается, что американские власти предприняли ряд мер по снижению риска при полетах этих воздушных судов. В частности, пилоты CV-22 Osprey детально изучили конструкцию конвертопала, чтобы иметь возможность самостоятельно принимать решения в нештатных ситуациях.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа Япония приостановила полеты американских военных конвертопланов CV-22 Osprey из-за сомнений в их безопасности. Несколько таких машин еще в 2018 году разместили на базе Йокота в Токио. При этом эксплуатация этих конвертопланов по всему миру сопровождалась авариями и крушениями. При этом еще 16 августа американские ВВС также приостановили полеты CV-22 Osprey.