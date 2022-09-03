Сиэтл, США, , 03:53 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Amazon Prime ввёл 72-часовой мораторий на публикацию обзоров контента на своём сайте. Об этом 3 сентября сообщает портал Deadline.

Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца Власти» Цитата из т/с «Властелин колец: Кольца Власти» реж. Уэйн Йип, Хуан Антонио Байона, Шарлотта Брандстром. 2022. США

Некоторые пользователи Сети предположили, что такую тактику компания решила использовать для того, чтобы не допустить массовой публикации негативных отзывов на сериал «Властелин колец: Кольца власти», поскольку дела с первоначальными обзорами обстояли не лучшим образом. Amazon никак не прокомментировала нововведение.

Некоторые инсайдеры утверждают, что вышеупомянутое ограничение онлайн-кинотеатр ввел ещё в начале лета 2022 года и оно не связано с появлением какого-то конкретного контента. Они отметили, что таким образом Amazon Prime хочет минимизировать «троллинг» или объем оскорбительного содержания в обзорах.

Напомним, 2 сентября 2022 года на сайте Amazon Prime состоялась премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти». Многие поклонники романов Джона Толкина раскритиковали проект после того, как авторы сериала выложили в Сеть кадры из будущего шоу. Некоторые, в частности, прямо заявили, что создатели сериала намеренно исказили популярную вселенную в угоду политической повестке.

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