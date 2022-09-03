Сиэтл, США, 3 сентября, 2022, 03:53 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатр Amazon Prime ввёл 72-часовой мораторий на публикацию обзоров контента на своём сайте. Об этом 3 сентября сообщает портал Deadline.

Цитата из т/с «Властелин колец: Кольца Власти» реж. Уэйн Йип, Хуан Антонио Байона, Шарлотта Брандстром. 2022. США Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца Власти»

Некоторые пользователи Сети предположили, что такую тактику компания решила использовать для того, чтобы не допустить массовой публикации негативных отзывов на сериал «Властелин колец: Кольца власти», поскольку дела с первоначальными обзорами обстояли не лучшим образом. Amazon никак не прокомментировала нововведение.

Некоторые инсайдеры утверждают, что вышеупомянутое ограничение онлайн-кинотеатр ввел ещё в начале лета 2022 года и оно не связано с появлением какого-то конкретного контента. Они отметили, что таким образом Amazon Prime хочет минимизировать «троллинг» или объем оскорбительного содержания в обзорах.

Напомним, 2 сентября 2022 года на сайте Amazon Prime состоялась премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти». Многие поклонники романов Джона Толкина раскритиковали проект после того, как авторы сериала выложили в Сеть кадры из будущего шоу. Некоторые, в частности, прямо заявили, что создатели сериала намеренно исказили популярную вселенную в угоду политической повестке.