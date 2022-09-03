Мелитополь, 3 сентября, 2022, 03:52 — ИА Регнум. Разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» были подняты после получения информации о том, что ВСУ направили в сторону города Энергодар Запорожской области не менее 20 лодок с десантом. Об этом сообщил в своем телеграм-канале член главного совета областной администрации Владимир Рогов.

Mil.ru Вертолёт Ка-52 «Аллигатор»

«После получения и подтверждения информации о движении в ночное время большого количества лодок из временно подконтрольного режиму Зеленского района Каневского и Лысогорки вниз (на юг) по течению Днепра в район Васильевки, Днепрорудного и Энергодара с нашей стороны была поднята авиация. Работали вертолёты Ка-52», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в Энергодаре задержали группу киевских диверсантов, которые планировали совершить террористический акт на Запорожской АЭС. Боевики были оснащены автоматами, гранатометами и взрывными устройствами.

Вечером 2 сентября возле Запорожской АЭС был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат ВСУ с боевым зарядом, который не сдетонировал.