Токио, , 03:51 — REGNUM Японский автопроизводитель Hino Motors отказался строить свой завод в подмосковных Химках, передает телеканал NHK со ссылкой на осведомленные источники.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

По их сведениям, корпорация отказалась от проекта в связи с задержками в графике строительства, а также проблемами с налогообложением. При этом в компании подчеркнули, что принятое Hino Motors решение не связано с российской специальной операцией по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР.

Hino Motors получила разрешение на строительство завода в подмосковных Химках в 2018 году. Строительство объекта началось в 2019 году. Предполагалось, что для реализации проекта необходимо около миллиарда рублей инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японский автопроизводитель Toyota Motor Corp рассказал о спаде производства на его предприятиях на 8,6% в годовом исчислении. Отмечалось, что объем не достигает целевого уровня уже на протяжении четырех месяцев подряд. В корпорации считают, что на это повлияла пандемия коронавирусной инфекции, сильные ливни и дефицит микросхем.