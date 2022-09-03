Порт-Морсби, , 03:46 — REGNUM В Папуа — Новой Гвинее 3 сентября были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,1. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Папуа — Новая Гвинея Ady_Fauzan

Землетрясение произошло в 08:39 по местному времени (01:39 мск) с эпицентром в 457 километрах к северо-востоку от столицы островного государства Порт-Морсби (283 тыс. жителей) и в 109 километрах к северо-западу от населённого пункта Кандриан (1,2 тыс. жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине 136 километров.

О возможных разрушениях и пострадавших информации не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю, с 26 августа по 1 сентября 2022 года, на Восточной Яве, Центральной Яве и в специальном регионе Джокьякарта произошло в общей сложности 76 землетрясений.

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