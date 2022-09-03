Лондон, , 03:30 — REGNUM Предупреждение о возросшем риске применения тактического ядерного оружия в ближайшие десять лет сделал председатель комитета по обороне Палаты общин парламента Великобритании консерватор Тобиас Эллвуд. Соответствующее заявление политик сделал 2 сентября в интервью радиостанции Times Radio.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы переживаем очень трудное десятилетие. Наш мир изменится. Я подозреваю, что мы увидим применение тактического ядерного оружия в ближайшие десять лет», — пояснил Эллвуд.

По мнению Эллвуда, Великобритании сейчас нужен сильный лидер, стране необходимо сделать шаг вперёд, пока остальные страны бездействуют. Как пояснил парламентарий, Соединённому Королевству прямо сейчас нужен политик уровня Уинстона Черчилля.

Напомним, глава МИД Великобритании Лиз Трасс, ставшая одним из кандидатов на пост премьер-министра страны и лидера правящей Консервативной партии, в августе заявила о своей готовности применить ядерное оружие. если этот шаг будет необходим.

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