Майами, США, , 03:26 — REGNUM Тропический шторм «Даниэль», проходящий над водами Атлантического океана, превратился в ураган. Об этом сообщил на своем сайте Национальный центр ураганов США (NHC).

Ураган Nasa.gov

В агентстве отметили, что «Даниэль» «открыл» новый сезон ураганов в регионе. По информации NHC, он находится примерно в 1,4 тыс. км к западу от Азорских островов (автономный регион Португалии).

Синоптики добавили, что следующие несколько дней ураган будет блуждать над океаном. «Даниэль» движется со скоростью 120 км в час.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в американском штате Мичиган сильный ураган повалил деревья и обрушил тысячи линий электропередач, оставив без света более 340 тысяч жителей региона.

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