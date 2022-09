Варшава, , 03:16 — REGNUM Студия CD Projekt Red намекнула, что вскоре её игра Cyberpunk 2077 получит обновление. Об этом 2 сентября сообщил портал PCGamesN.

Cyberpunk: Edgerunners Скриншот из трейлера игры

Разработчики заявили, что у них есть «что-то новое на горизонте» для Cyberpunk 2077, о чём они расскажут в рамках онлайн-трансляции, посвящённой предстоящему аниме-сериалу Cyberpunk Edgerunners. Стрим начнётся 6 сентября 2022 года, в 18:00 по московскому времени на официальном twitch-канале CD Projekt Red. Компания охарактеризовала его как «особый эпизод» в рамках серии трансляций Night City Wire.

Напомним, премьера аниме-шоу Cyberpunk Edgerunners состоится на сайте Netflix 13 сентября 2022 года. Последний трейлер проекта онлайн-кинотеатр опубликовал 30 августа 2022-го. Созданием сериала занимается студи Trigger, ранее выпустившая шоу «Совершенно новый зверь» (BNA: Brand New Animal), «Любимый во Франксе» (Darling in the Franxx), Kill la Kill, «Кизнайвер» (Kiznaiver) и другие.

