Лондон, , 03:00 — REGNUM Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост главы правительства Соединенного Королевства, не сможет завоевать уважение России из-за двух критичных ошибок, заявил публицист Робин Эшенден в журнале Spectator.

Лиз Трасс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, ошибки дипломат совершила во время официального визита в Москву в феврале 2022 года. Она продемонстрировала, что плохо знает географию страны, отнеся Ростовскую и Воронежскую области к территориям б. УССР.

«Она тщательно продумала визит в Москву, надев шапку в русском стиле, как и ее героиня Маргарет Тэтчер во поездки в Советский Союз в 1987 году. Но сейчас в России никто не носит такие головные уборы, за исключением пожилых людей и туристов — и вряд ли кто-то захочет быть похожим на них», — отметил Эшенден.

Журналист добавил, что Трасс во всем пытается подражать экс-главе правительства Великобритании Маргарет Тэтчер, однако безуспешно. В связи с этим публицист предположил, что Кремль не испытывает уважения к главе британского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября Консервативная партия Великобритании завершила голосование на выборах нового лидера политической организации, который станет и премьер-министром страны. Результаты голосования будут объявлены уже 5 сентября.