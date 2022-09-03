Вашингтон, , 03:00 — REGNUM Перечень документов. изъятых во время обыска в поместье экс-президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго постановил опубликовать суд Южного округа Флориды. Список документов 2 сентября был размещён в обновлённом перечне в базе суда.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что всего во время обысков в поместье Трампа агенты ФБР изъяли около сотни документов различного уровня секретности, включая самый высший. Также были обнаружены папки из-под документов конфиденциального характера.

В списке документов, опубликованном по решению суда, были 18 материалов с отметкой «совершенно секретно», 53 секретных документа и 18 документов конфиденциального характера. Кроме того, агентами ФБР были найдены 43 пустые папки с грифом «секретно».

Отмечается, что многие документы хранились вместе с газетными вырезками, журналами, фотографиями, книгами, подарками и даже одеждой. Семь коробок с документами и материалами хранились у Трампа в кабинете, остальные изъятые материалы были найдены в кладовой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ответ на обвинения президента Джозефа Байдена в экстремизме экс-американский лидер Трамп назвал действующего главу Белого дома сумасшедшим, или страдающим от деменции.

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