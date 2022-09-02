Вашингтон, 3 сентября, 2022, 02:59 — ИА Регнум. Студия 1047 Games объявила о завершении разработки бесплатной многопользовательской экшн-игры Splitgate с механикой порталов и отметила, что направит ресурсы на другой проект. Об этом 2 сентября сообщил портал Comicbook.

Скриншот с YouTube Splitgate

Разработчики написали в блоге, что следующее крупное обновление Splitgate станет для игры последним масштабным патчем, после этого 1047 Games будет вносить в неё лишь небольшие правки. Они также сообщили, что действие новой игры, на которую переключит своё внимание студия, будет происходить в той же вселенной.

«Мы отказываемся от повторяющихся небольших обновлений и идем ва-банк, чтобы сосредоточиться на новой игре во вселенной Splitgate, которая представит революционные, а не эволюционные изменения, — заявила 1047 Games, — это будет шутер, в нем будут порталы, и он будет построен на Unreal Engine 5. О, и он будет бесплатным».

Напомним, изначально Splitgate представляла собой студенческий проект, авторы которого учились в Стэнфордском университете. Под этим названием игра вышла в Steam в формате раннего доступа 24 мая 2019 года. Релиз игры на консолях Xbox One и PlayStation 4 состоялся 27 июля 2021-го. Разработчики назвали консольный выпуск «переизданием» Splitgate, поскольку полностью переработали игровой процесс и стиль игры.