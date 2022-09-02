Энергодар, Украина, 3 сентября, 2022, 02:42 — ИА Регнум. Не менее 20 взрывов раздались в районе города Энергодар Запорожской области, написал в своем телеграм-канале член главного совета областной администрации Владимир Рогов.

Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР Взрыв

Ранее он сообщил о пяти взрывах в населенном пункте. Рогов напомнил, что в ночь на 2 сентября подобная ситуация наблюдалась в другом городе Запорожской области — в Мелитополе.

«Нацистские черти вчера не дали выспаться в Мелитополе, а сегодня не дают нормально поспать в Энергодаре!» — написал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября киевские террористы снова обстреляли Запорожскую АЭС. По словам Владимира Рогова, боевики выпустили по объекту четыре «тяжелых» снаряда.