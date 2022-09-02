Лондон, 3 сентября, 2022, 02:41 — ИА Регнум. Автор Vampire Survivors Лука Галанте выпустил к популярной инди-игре обновление под названием Surprise. Об этом 2 сентября сообщает портал GamesRadar.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Необычный патч, в частности, добавил в Vampire Survivors новый режим «Быстрый старт», при активации которого случайным образом выбирается персонаж и локация. Примечательно то, что во время игры геймеры видят на экране вместе героя вопросительный знак. Обновление также добавило в Vampire Survivors несколько новых заклинаний и чит-кодов, которые позволяют разблокировать «секретных» персонажей.

Напомним, пока Лука Галанте не назвал точную дату выхода Vampire Survivors из раннего доступа. Однако около двух недель назад разработчик заявил, что версия игры 1.0 выйдет «очень скоро».