Нью-Йорк, США, 3 сентября, 2022, 02:38 — ИА Регнум. С начала текущего года у Метрополитен-музея в Нью-Йорке были изъяты следователями 27 экспонатов, попавшие в хранилища музея незаконным путём. Об этом 2 сентября сообщило издание The New York Times.

Wagner T. Cassimiro «Aranha» Страх. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Уточняется, что речь идёт об артефактах, относящихся к древнегреческой, древнеримской и древнеегипетской культуре, на общую сумму $13 млн. Все экспонаты были украдены до их появления в хранилищах Метрополитен-Музея. Часть экспонатов попали в коллекцию музея при посредничестве Джанфранко Беккины — экс-владельца художественной галереи в Швейцарии, позднее он был осуждён за незаконную торговлю антиквариатом в Италии.

Отмечается, что 21 предмет из обнаруженных вернётся в Италию, а шесть — в Египет. Самым дорогостоящим предметом из коллекции стал терракотовый килик, относящийся к 470 году до нашей эры, специалисты оценили его в $1,2 млн.

Кроме того, по данным издания, в музее была конфискована индуистская статуя богини-матери, которую относят к XI веку нашей эры. Статуя была приобретена Метрополитен-музеем, причины её покупки не уточняется.

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