Герат, Афганистан, 3 сентября, 2022, 02:26 — ИА Регнум. Не менее 18 человек погибли в результате взрыва в мечети города Герат на западе Афганистана, сообщает пресс-служба местной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«Всего было убито 18 человек, в том числе видный священнослужитель Мавлави Муджиб Рахман Ансари и его брат Хабиб Рахман Ансари», — рассказали в администрации города.

Также ранения различной степени получили не менее 23 человек. Других подробностей о произошедшем в администрации Герата не предоставили, однако указали, что теракт совершили «враги». Отмечается, что по этому случаю инициировано расследование. Пока ни одна из известных террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, 2 сентября возле мечети Газар-Га в городе Герат на западе Афганистана прогремел взрыв. Афганские власти рассматривают произошедшее как теракт, направленный на ликвидацию видного местного священнослужителя.