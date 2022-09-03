Мелитополь, Бывш. УССР, , 02:19 — REGNUM Запорожская атомная электростанция вернулась к работе в штатном режиме после обстрелов со стороны киевских террористов, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Атомная станция продолжает функционировать в рабочем режиме. Два энергоблока — пятый и шестой — продолжают работать и выдавать напряжение в сеть 540 и 530 мегаватт соответственно», — цитирует его РИА Новости.

Рогов добавил, что критических повреждений на АЭС не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о попадании четырех снарядов тяжелой артиллерии, выпущенных со стороны киевских боевиков. В результате обстрела оказалась повреждена Днепровская ЛЭП. В связи с этим электростанцию перевели на питание собственных нужд.

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