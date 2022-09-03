Тбилиси, 4 сентября, 2022, 00:50 — ИА Регнум. Грузинский неправительственный Институт развития свободы информации (IDFI) опубликовал данные о получении российскими гражданами грузинского гражданства, сообщает 1 сентября idfi. ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

В 2018–2022 годах Агентство по развитию государственных сервисов направило в администрацию президента положительные заключения о предоставлении гражданства Грузии 13 644 лицам и отрицательные заключения по 7360 лицам.

В 2018–2022 годах указом президента Грузии 13 575 лицам было предоставлено гражданство Грузии, из которых 5111 лицам было восстановлено гражданство Грузии, а 8382 лицам было предоставлено гражданство Грузии в исключительном порядке (без проживания на территории Грузии в течение 10 лет, знания грузинского языка и истории, владения недвижимостью и обладания легальной работой). 38 человек получили гражданство в обычном порядке, 29 — в упрощённом, а 15 — в специальном.

В 2018–2022 годах из 8464 человек, получивших гражданство Грузии (за исключением случаев восстановления гражданства), 72% (6075 человек) были гражданами России.

После России наибольшее число (428 человек) составили граждане бывш. УССР, 404 — граждане Армении и 330 — граждане США.

В 2021 году гражданство Грузии было предоставлено (за исключением случаев восстановления гражданства) 1342 гражданам России, что превышает показатель 2020 года на 713 случаев и показатель 2019 года на 123 случая.

По состоянию на первые 7 месяцев 2022 года гражданство Грузии получили 723 гражданина России (за исключением случаев восстановления гражданства).

После начала специальной военной операции в 2022 году 551 гражданин России и 8 граждан бывш. УССР получили грузинское гражданство в исключительном порядке.

За 2018–2022 годы наибольшее количество иностранцев получили грузинское гражданство в 2018 году — 3858 человек. В 2020 году эта цифра сократилась примерно вдвое (1839 человек), что, вероятно, связано с обстоятельствами, созданными пандемией коронавируса. В 2021 году показатель предоставления гражданства Грузии увеличился до 2846, в то время как в 2022 году, за 7 месяцев, гражданство Грузии получили 1598 человек.

Заявления претендентов на получение гражданства Грузии рассматриваются Агентством по развитию государственных сервисов. Агентство представляет положительные рекомендации президенту Грузии, который принимает окончательное решение.

Напомним, что с 1989 года из Грузии уехало свыше двух миллионов человек, почти третья часть всего населения.