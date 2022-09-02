Москва, 3 сентября, 2022, 02:07 — ИА Регнум. Квота на экспорт макулатуры и отходов из бумаги вводится в России. Соответствующее постановление правительства РФ вступает в силу с 3 сентября и будет действовать по 3 декабря.

Victorfliscorno Макулатура

Квота на экспорт макулатуры составит 30 тыс. тонн, она касается только промышленных поставок, вывоз для личного пользования физическими лицами в квоту не входит. Объём квот распределяется между участниками внешнеторговой деятельности пропорционально объёмам макулатуры и картона, вывезенных в период с 1 января по 31 декабря 2021 года.

Кроме того, квота не затронет макулатуру и картон, которые вывозятся из России в рамках международных транзитных перевозок, которые начинаются и завершаются на территории России, при этом перемещаются через территории иностранных государств. Также в квоту не войдёт макулатура, перевозимая в Абхазию, Южную Осетию и республики Донбасса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах правительства России ввести временную квоту на экспорт макулатуры.