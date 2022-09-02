Дунгуань, Китай, 3 сентября, 2022, 01:56 — ИА Регнум. Семь человек стали жертвами пожара на заброшенной фабрике в городе Дунгуань (провинция Гуандун) на юге Китая, сообщил местный пожарно-спасательный отряд на своем сайте.

Niklas Freidwall Пожар

Площадь возгорания составила около 500 кв. метров. Причины инцидента выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня в китайском городе Шанхай произошел пожар на нефтехимическом заводе, в результате чего погиб один человек. Еще один человек пострадал.