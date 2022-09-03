Вашингтон, , 01:46 — REGNUM Соединенные Штаты официально объявили о контрактах на поставку вооружений Тайваню, общая стоимость которых оценивается в $1,1 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным американского внешнеполитического ведомства, один из контрактов на сумму $665,4 млн предполагает поставки оборудования для радиолокационных станций Тайваня. Второй контракт подразумевает поставки Тайбэю 60 противокорабельных ракет общей стоимостью $355 млн. Согласно третьему контракту, Тайвань получит 100 тактических ракет класса «воздух-воздух».

При этом уже разрешение на исполнение контрактов выдал Госдепартамент США. Также о поставках уведомили американский Конгресс. Однако законодатели в течение 30 дней могут заблокировать исполнение этих контрактов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники американского агентства Bloomberg заявили о планах Тайваня также закупить в США противотанковые ракетные комплексы Javelin и реактивные системы залпового огня HIMARS.

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