3 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили решение минфинов стран G7 ввести предельные цены на поставки нефти из России.

Елизавета Коробова, , 09:46 — REGNUM Заявление министерства финансов Германии о том, что главы министерств финансов G7 («Большой семёрки») единогласно приняли решение ввести предельные цены на поставки нефти из Российской Федерации, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 3 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Наш ответ. Советский плакат

Лимит цен на российскую нефть означает, что страны-подписанты будут диктовать России стоимость на её энергоресурс. Трудно себе представить более абсурдные санкции, которые могли родиться в воспалённом сознании западных русофобов, но всё же мы являемся свидетелями того, как страны G7 воплощают в реальность самые глупые анекдоты.

«Давайте договоримся о потолке цен на «Айфоны». Тысяч пять рублей, нормально? «Теслу» возьму за 10 тысяч. Рублей, опять-таки», — написал Дмитрий С.

Многие пользователи решили применить логику стран G7 на повседневную жизнь. Получается, что если каждый начнёт пользоваться методом лимита цен, то ценники в продуктовых магазинах следует отменить, а любой товар, включая смартфоны и автомобили, будет продаваться по тем ценам, какие будет придумывать каждый отдельный покупатель.

«Ладно, завтра пойду в магазин и скажу, чтобы поменяли ценники на товары, а то они меня не устраивают. Потолок цен должен же быть», — пишет Елена Д.

Часть людей полагает, что Запад совсем потерял нюх, устраивая из санкций против России откровенный цирк.

«Российские энергоресурсы — это не товар, а привилегия. Их нужно заслужить», — указывает Андрей М.

Газ на временно оккупированных Киевским террористическим режимом территориях Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ничего себе они наглые! Они ещё какие-то условия выдвигают на наши энергоресурсы? Что-то Европа разошлась в последнее время», — заметила Анна Т.

«Боже, они серьёзно? Мы же уже их предупредили, что будет после такого решения!» — отмечает Артемий Б.

«Надо воспринимать это так: главы минфинов G7 решили оставить свои страны без российской нефти», — считает Татьяна П.

Некоторые комментаторы отмечают, что без российской нефти смогут выжить разве что только Соединённые Штаты Америки, а вот тому же Евросоюзу придётся остаться без топлива вовсе.

«Вот только где они собираются брать нефть, если Россия откажется продавать по их ценам? Лишней нефти на мировом рынке нет», — отметил Сергей П.

В связи с этим граждане предлагают просто сбить стоимость европейской валюты в три раза, чтобы таким образом европейцы могли покупать российскую нефть, согласно установленному ими лимиту цен.

«Давайте тогда мы на курс евро сделаем потолок 20 рублей за штуку. Вот тогда и нивелируем разницу с их потолком цен», — предлагает Владимир Е.

Нашлись и те, кто отмечает, что существует вероятность, что потолок цен может находиться в районе уже имеющихся цен на российское топливо. Таким образом, лимит будет установлен лишь в информационном пространстве.

«А что, если Запад установит потолок цен выше тех, которые есть сейчас? Будем продавать? Или всё-таки принципы стоят дороже?» — интересуется Василий А.

Напомним, 2 сентября на сайте министерства финансов Германии была опубликована информация, согласно которой главы министерств финансов G7 единогласно приняли решение ввести предельные цены на поставки нефти из Российской Федерации.