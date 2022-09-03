Анкара, , 01:30 — REGNUM Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход из портов на территории б. УССР еще восьми судов, на которые должно быть погружено в общей сложности 196 285 тонн продовольствия. Об этом говорится в заявлении СКЦ.

Сухогруз Alexxx Malev

Из порта Южный выйдут четыре судна. Сухогруз Maina доставит в Испанию 56,5 тыс. тонн кукурузы, а танкер Canopus — 42 тыс. тонн подсолнечного масла в Индию. Кроме того, в Нидерланды и Италию выдвинутся соответственно корабль Sea Dolphin с 31 098 тоннами рапса и судно Lady Perla с 20,5 тыс. тонн кукурузы

Из Черноморска выйдут сухогрузы Lady Eva с 6 117 тоннами пшеницы для Греции и Sealock с 2070 тоннами гороха для Турции. Из этого порта также выйдет судно BC Callisto, которое направится в Египет. Не его борту находится 31,4 тыс. тонн пшеницы.

Порт Одессы покинет сухогруз Sara. Корабль доставит в Турцию 6,6 тыс. тонн пшеницы. Выход всех этих судов назначен на 3 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября издание Der Spiegel выпустило статью, в которой говорится, что пшеницу перевозили только 13 из 63 судов, вышедших до 1 сентября из портов на территории б. УССР.

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