Минск, 4 сентября, 2022, 00:50 — ИА Регнум. Белстат перестал обновлять данные о состоянии внешнего госдолга и исполнении бюджета, которые обычно публикуются по стандарту распространения данных МВФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

На специальной странице сводных данных на сайте Белстата отсутствует информация о состоянии внешнего госдолга и исполнения бюджета за июль 2022 года. Обычно эти данные публикуется в последние числа месяца, следующего за отчëтным.

В Белстате отсутствие информации объясняют тем, что Минфин больше не предоставляет еë статистическому комитету для отчëтности. В представительстве МВФ в Белоруссии не комментируют отказ от публикации части данных в рамках предусмотренных договоренностей.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин Белоруссии ограничил доступ общественности к данным о состоянии госдолга и бюджета. В июле министерство перестало публиковать пресс-релизы об исполнении бюджета и удалило с сайта отчеты за предыдущие месяцы.