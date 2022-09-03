Светлана Рыбина, 3 сентября 2022, 08:38 — REGNUM Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что личный состав подразделений 110-й механизированной бригады ВСУ отказался воевать и сбежал со своих позиций в районах населённых пунктов Авдеевка и Опытное Донецкой Народной Республики из-за высоких потерь, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 3 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

ВСУ
ВСУ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Такие радостные новости стали доноситься из Донбасса после того, как российские войска при поддержке союзных сил Донецкой и Луганской Народных Республик взломали мощную оборонительную линию киевских боевиков. Кроме того, многострадальный населённый пункт Пески, который долгие месяцы удерживался нацистами, окончательно перешёл в руки Вооружённых сил России.

«Они просто вместе с российскими войсками на Львов наступают», — шутит Alexander K.

Многие пользователи рады узнать, что нацистские войска всё-таки начинают опускать руки и сдавать свои позиции, что сильно облегчает работу союзным силам.

«Бегут террористы! Не стоило и начинать с нами бороться. Армия России — мощь и сила!» — указывает Ирина П.

Специальная военная операция России. Юг. 03.09.2022
Специальная военная операция России. Юг. 03.09.2022
(c) ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что победа Вооружённых сил России над ВСУ неминуема. Это лишь вопрос времени, а бегущих из окопов нацистов как раз таки подгоняют стрелки часов.

«Разгром фашистов неминуем. ВСУ встретились с настоящей армией, где есть авиация и артиллерия», — отмечает Оля П.

«Очередной пример трусости киевских нацистов — бежать при виде российских военнослужащих. Каждое их оставленное оружие и техника пойдут на трофеи, а затем окажутся в музее в честь спецоперации России после освобождения оккупированных территорий!» — предрекает Дарина Д.

Часть людей полагает, что вскоре нацисты только и будут делать, что бежать, бежать, бежать, пока не упрутся в границы соседних стран.

«Потихоньку ВСУ отступают, и это радует! В скором времени наши ребята просто их до самой границы вытеснят, а там, нехай бегут хоть в Польшу, хоть куда!» — написал Аркадий П.

Ряд пользователей указывает на то, что главарь киевского неонацистского режима Владимир Зеленский, очевидно, решил окончательно отказаться воспринимать реальность такой, какая она есть, в связи с чем линия обороны его подопечных начала трещать по швам.

Зеленский
Зеленский
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают. В Закарпатье объявлен траур. Залужный требует от Зеленского прекратить эту операцию, потому что тылы уже не справляются с потоком раненых. И всех раненых после третьей волны лечить будет негде. Но, как я понимаю, Зеленский просто не имеет права отказаться от наступления. Он должен что-то предъявить своим западным спонсорам, которые на протяжении нескольких месяцев снаряжали его армию именно для этого контрнаступления. А меж тем наши парни рвут нацистскую оборону в Донбассе. С такими вводными победа России не за горами!» — уверена Ольга Ж.

Напомним, 2 сентября Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что личный состав подразделений 110-й механизированной бригады ВСУ отказался воевать и сбежал со своих позиций в районах населённых пунктов Авдеевка и Опытное Донецкой Народной Республики из-за высоких потерь.