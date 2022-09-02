Мелитополь, 3 сентября, 2022, 01:09 — ИА Регнум. Киевский режим направил не менее 20 быстроходных лодок с десантом ВСУ сторону города Энергодара Запорожской области, сообщил член главного совета областной администрации Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, лодки движутся по течению Днепра из района Каменского и Степногорска.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 1 сентября в районе Энергодара высадилась группа диверсантов киевского режима, состоящая из 60 боевиков. Большинство из них были блокированы и уничтожены. Владимир Рогов заявил, что диверсантов могли готовить в Великобритании.

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