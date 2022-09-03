Мелитополь, Бывш. УССР, , 01:04 — REGNUM Днепровская линия электропередач оказалась повреждена в результате обстрелов Запорожской АЭС со стороны киевских террористов, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем канале в Telegram.

Запорожская АЭС Ralf1969

«Перебита Днепровская ЛЭП», — заявил он.

Рогов уточнил, что пока атомная станция переведена на питание собственных нужд. По его словам, три снаряда разорвались в 400 метрах от АЭС, еще один — между вторым и третьим энергоблоками станции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об обстрелах ЗАЭС со стороны бандеровских боевиков. По его словам, по станции террористы выпустили не менее четырех снарядов за два часа. При этом 1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ, которая фиксировала факты обстрелов. Однако никаких комментариев по ситуации эксперты не дали.

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