Стамбул, Турция, , 00:55 — REGNUM Лишь 13 из 63 судов, покинувших порты на территории б. УССР по состоянию на 1 сентября, перевозили пшеницу. Об этом 2 сентября сообщило издание Der Spiegel.

Зерно Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Уточняется, что основная часть судов выходила в Чёрное море гружёные кукурузой. Её зерно в подавляющем большинстве случаев используется либо как корм для животных, либо как биотопливо. Ещё 12 судов перевозили сою, подсолнечник, либо продукты из них, которые тоже используются для прокорма скота.

Напомним, соглашение о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок по гуманитарным коридорам в Чёрном море был подписан Россий, Киевом, Турцией и ООН. На его основе был создан координационный центр в Стамбуле, который обеспечивает досмотр судов с зерном, а также пресекает провокации и препятствует контрабанде оружия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что её более 1,67 млн тонн продовольствия было вывезено из портов б. УССР с начала действия продуктового соглашения.

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