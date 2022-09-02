Мелитополь, 3 сентября, 2022, 00:51 — ИА Регнум. Киевские боевики два часа обстреливали Запорожскую АЭС, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем канале в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

«ЗАЭС снова под обстрелом боевиков Зеленского! За последние два часа в районе Запорожской АЭС как минимум четыре прилета «тяжелого», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Запорожскую атомную электростанцию посетила миссия МАГАТЭ, которая оценила ситуацию с безопасностью АЭС, а также зафиксировала факты обстрелов. Тем не менее никаких комментариев по вопросу обстрелов со стороны киевских террористов представители организации не дали. Однако уже 2 сентября бандеровцы направили беспилотник к территории атомной станции. Его сбили российские средства ПВО.