Минск, , 00:46 — REGNUM Осуждëнная за клевету на президента Белоруссии Александра Лукашенко гражданка России Ирина Викхольм 1 сентября освободилась из Гомельской колонии. С учëтом времени, проведенного в СИЗО, она полностью отбыла срок. После выхода на свободу ее депортировали в Россию. Об этом сообщает издание «Зеркало».

Флаг Белоруссии Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Освободившуюся из колонии женщину увезли в миграционную службу. Там ей сообщили о запрете въезда в Белоруссию сроком на 10 лет. После этого Ирина Викхольм покинула страну. На границе ее нашли знакомые, которые помогли добраться до Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, Ирина Викхольм была задержана в мае 2021 года за твит со ссылкой на материал об инциденте с самолëтом Ryanair (на котором летел Роман Протасевич). Викхольм к перепечатке добавила свой заголовок, в котором обвинила Александра Лукашенко в акте авиапиратства. Женщину осудили по ч. 2 ст. 367 УК РБ (Клевета) и назначили полтора года лишения свободы в колонии общего режима.