Нью-Йорк, США, 3 сентября, 2022, 00:42 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 2 сентября — последнего рабочего дня недели — снижением. Больше других потерял Nasdaq.

Иван Шилов ИА REGNUM Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 337,98 пункта (1,07%), до уровня 31 318,44 пункта. S&P 500 подешевел на 42,59 пункта (1,07%), до уровня 3924,26 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 154,26 пункта (1,31%), до уровня 11 630,86 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,64 (0,74%), до уровня $87,25 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 1 сентября разнонаправленно.

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