Триполи, , 00:32 — REGNUM По меньшей мере один человек стал жертвой вооруженных столкновений в ливийской столице Триполи, произошедших между отрядами, лояльными двум главным политическим силам страны. Об этом передает телеканал Al Arabia со ссылкой на медицинские источники.

Ливия Иван Шилов © ИА REGNUM

Еще несколько человек пострадали. В боях применялось легкое стрелковое оружие. В них участвовали формирование, называемое «третьей пехотной ротой», подчиняющейся главе Правительству национального единства (ПНЕ) Аьдель-Хамиду Дбейбе, и «55-й пехотный батальон», который подвластен парламенту на востоке Ливии и премьер-министру Фатхи Башаге.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа в результате боестолкновений между отрядами, лояльными Аьдель-Хамиду Дбейбе, и «77-й бригадой» Ливийской национальной армии погибли 32 человека. Еще 159 человек пострадали.

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