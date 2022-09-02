Триполи, 3 сентября, 2022, 00:32 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек стал жертвой вооруженных столкновений в ливийской столице Триполи, произошедших между отрядами, лояльными двум главным политическим силам страны. Об этом передает телеканал Al Arabia со ссылкой на медицинские источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

Еще несколько человек пострадали. В боях применялось легкое стрелковое оружие. В них участвовали формирование, называемое «третьей пехотной ротой», подчиняющейся главе Правительству национального единства (ПНЕ) Аьдель-Хамиду Дбейбе, и «55-й пехотный батальон», который подвластен парламенту на востоке Ливии и премьер-министру Фатхи Башаге.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа в результате боестолкновений между отрядами, лояльными Аьдель-Хамиду Дбейбе, и «77-й бригадой» Ливийской национальной армии погибли 32 человека. Еще 159 человек пострадали.