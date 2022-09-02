Минск, 3 сентября, 2022, 00:44 — ИА Регнум. Председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Олег Романов не поддержал идею избирать президента Белоруссии на Всебелорусском народном собрании (ВНС). Своим мнением по этому поводу он поделился в эфире телеканала ОНТ.

ИА REGNUM Флаг Белоруссии

По словам Романова, президент БелоруссииАлександр Лукашенко, когда продумывал идею избрания президента на ВНС, столкнулся с дилеммой — кому отдать право принятия решений: народу или экспертам.

«У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и свои минусы. С одной стороны, отдать народу — это соответствует идеалам демократии, соответствует тому, что народ — это зрелый субъект принятия решений в интересах самого себя. Но есть некоторая опасность, что люди, поглощенные повседневными делами, профессиональными заботами, не всегда вникают в сложные проблемы, которые выносятся на референдум, которые выносятся на голосование в случае выборов президента», — сказал лидер «Белой Руси».

Если же отдать решение этого вопроса на откуп делегатам ВНС, то, по мнению Романова, у народа может возникнуть чувство, что людям не доверяют.

«В другой ситуации — отдать на откуп экспертам — вроде бы есть плюсы, люди в теме. Люди разбираются в ситуации. Но тогда здесь есть некоторое недоверие к народу. И потом, кто сказал, что эти эксперты не ошибутся? Ведь мы знаем ситуации, когда после прохождения самой тщательной экспертизы выясняется, что все-таки были допущены некоторые ошибки», — отметил глава «Белой Руси».

Сам Романов убежден, что действующая система выборов президента Белоруссии путëм всеобщего голосования должна остаться.

Как сообщалоИА REGNUM, Александр Лукашенко 30 августа заявил, что при принятии обновленной Конституции надо было рискнуть и предложить установить порядок, при котором органы власти, и особенно президент, избирались бы на Всебелорусском народном собрании.