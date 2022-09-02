Минск, 3 сентября, 2022, 00:42 — ИА Регнум. Визовые центры Эстонии в Белоруссии с 1 сентября приостановили приëм документов. Об этом сообщается на сайте компании.

ИА REGNUM Эстония

«С 1 сентября визовые центры Эстонии временно приостанавливают прием документов на визы до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении. В чем причина приостановки работы, не указано.

Кроме того, визовые центры Эстонии в Белоруссии с 1 сентября подняли стоимость сервисного сбора при подаче документов на визу в Эстонию, Финляндию и Швецию. Она будет составлять 16,40 евро за каждое заявление (ранее было 13 евро).

Как сообщалоИА REGNUM, два новых эстонских визовых центра должны были начать работать с 1 сентября в Полоцке и Бобруйске.