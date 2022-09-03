3 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили мнение финского политолога, считающего, что западные поставки оружия Киеву являются исполнением НАТО своего устава по взаимной обороне.

Артур Савин, , 08:01 — REGNUM Заявление финского политолога Йохана Бекмана о том, что поставки западного оружия киевскому неонацистскому режиму предпринимаются в рамках применения пятой статьи устава НАТО, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 3 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Речь идёт об обязанности Североатлантического альянса помогать всем участникам блока в случае агрессии в их отношении. Раз Запад поставляет Киеву вооружение, да к тому же в таких существенных масштабах, порой даже на безвозвратной основе, то получается, что НАТО незаконно применяет практику взаимной обороны.

Тем не менее такая картина сложилась не потому, что руководство НАТО стремится помочь Киеву из чувства солидарности, а потому, что Западу выгодно использовать территорию бывшей УССР в качестве плацдарма для агрессии против России. И получается это, надо сказать, у альянса хорошо. Киевский режим бросает на убой своё население, сдерживая российскую армию, выигрывая время для западных кураторов на международной арене.

«Чего они применили? Откуда такие воспалённые фантазии? Не может НАТО помогать Киеву, как своему члену. Он им не является», — пишет Виктория Г.

Многие пользователи убеждены, что НАТО не может помогать Киеву, как своему члену. Просто таких юридических возможностей не имеется.

«Чтобы ссылаться и пользоваться пятой статьей устава НАТО, надо, чтобы [б. УССР] в это НАТО входила. Такого, как мы видим, нет, а значит, альянс не помогает Киеву как своему подопечному», — указывает Софья Л.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что НАТО нарушает не пятую статью своего устава, а вообще весь свой устав, превратив киевский режим в оружие нападения против России, хотя альянс является лишь оборонным блоком.

«Киев — не член НАТО, и устав блока на это государственное недоразумение не распространяется. Однако поставки современного оружия продолжаются, и это значит, что Запад нарушает свои собственные правила», — считает Михаил Г.

«Какой-то бред. [Б. УССР] не является членом НАТО, а следовательно, их пятая статья неприменима к данной ситуации. Что более комично, так это то, что они признали, что используют [б. УССР] как инструмент для борьбы с Россией», — отметил Иосиф Л.

Часть людей полагает, что нет никому дела до того, согласно какой статье своего устава НАТО оказывает нацистам поддержку. Запад использует Киев в качестве оружия против России, и это неоспоримый факт.

«НАТО поставляет Киеву оружие. И это факт. Согласно какому документу альянс это делает — вопрос десятый. Хорошим вариантом было бы только, если бы блок этого не делал. Всё остальное — опасность для России и освобождённых территорий», — написал Кирилл О.

«Да кому какая разница уже — законно это или нет. Сейчас всё делается незаконно, особенно на Западе. Киев получает военную помощь, и это мешает российским военным, это убивает мирных жителей», — напоминает Артём Г.

Напомним, 2 сентября финский политолог Йохан Бекман заявил о том, что поставки западного оружия киевскому неонацистскому режиму предпринимаются в рамках применения пятой статьи устава НАТО.