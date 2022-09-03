Петрозаводск, , 00:06 — REGNUM Население республики Карелия продолжает сокращаться. Об этом 2 сентября сообщил Карелиястат.

Статистическим ведомством были опубликованы данные по численности населения Карелии. так, на 1 июля 2022 года население республики составило 600,2 тысячи человек. таким образом, с начала 2022 года население Карелии сократилось на 2,9 тысяч человек.

В первом полугодии в Карелии родились только 2163 ребенка. При этом умерли 5336 жителей республики. По сравнению с 2021 годом уменьшились и смертность и рождаемость.

Также опубликована статистика по миграции. Так, в период с января по июнь 2022 года в Карелию на постоянное место жительства приехали 8323 человека. А покинули республику 8064 её жителя.

Стоит отметить, что внутренняя миграция в Карелии сохраняет многолетний тренд — жители районов покидают малые населенные пункты и устремляются в Петрозаводск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, население Карелии неизменно сокращается с момента развала Советского Союза в 1991 году. На тот момент в Карелии жили почти 792 тысячи человек.