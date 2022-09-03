Дортмунд, Германия, , 00:02 — REGNUM Авторитетный портал WhoScored признал 27-летнего немецкого флангового атакующего полузащитника Мариуса Вульфа с оценкой 7.80 лучшим игроком матча 5-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» — «Хоффенхайм» (1:0).

В матче с командой из Зинсхайма Вульф отметился двумя успешными обводками и тремя удачными отборами. Точность передач немецкого защитника составила 80%.

В прошлом сезоне Мариус Вульф набрал 4 (3+1) очка по системе гол+пас в 27 матчах чемпионата Германии. Также футболист получил четыре желтые карточки.

Футболист выступает за «Боруссию» с 2 июля 2018 года после перехода из франкфуртского «Айнтрахта» за 5 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Вульфа в 6,5 миллиона евро.