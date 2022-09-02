Минск, 3 сентября, 2022, 00:42 — ИА Регнум. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов 1 сентября заявил, что, скорее всего, в российских и белорусских вузах отменят болонскую систему обучения по системе «четырехлетний бакалавриат плюс магистратура» и вернутся к пятилетнему специалитету. Об этом сообщает информационное агентство Sputnik Белоруссия.

Belarus. mid. ru Борис Грызлов

«Болонский процесс — это бакалавриат и магистратура. И плюс признание наших дипломов в Европе. Однако у нас и без того прекрасная система образования, как сейчас мы называем, специалитет. Это пятилетнее обучение, в результате чего выпускался специалист. Была продумана вся программа, на каких курсах какие предметы надо изучать. Работала наша система хорошо», — заявил Грызлов.

По его словам, скорее всего, системы образования двух стран вернутся к специалитету. При этом вступление в Болонский процесс, чтобы в Европе признавали белорусские и российские дипломы, он назвал изначально не очень обдуманной идеей, потому что многие выпускники уезжали и работали на другие государства.

Как сообщало ИА REGNUM, об исключении Белоруссии и России из Болонского процесса заговорили ещё в начале июня. Премьер-министр Белоруссии Игорь Петришенко заявил, что это не является проблемой, и пообещал переориентировать образование на дружественные страны.