Париж, 2 сентября 2022, 23:52 — REGNUM Пятнадцатиметровый кит выбросился на берег острова Сен возле западного побережья Франции в Атлантическом океане, сообщает 2 сентября морская префектура региона Атлантика.
По данным префектуры, кит был обнаружен около 15:00 мск. Животное погибло.
«Очевидцы сообщили об обнаружении туши пятнадцатиметрового кита на берегу южной части острова Сен», — указано в сообщении, снабженном фотографией погибшего кита.
Причины гибели животного пока не выяснены.
Читайте ранее в этом сюжете: Проект «Беломедвежья перепись» начал работу на острове Врангеля